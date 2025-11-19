Газета
За ночь силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 18 ноября до 7:00 мск 19 ноября, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было уничтожено над Черным морем – 16 единиц. Еще по 14 беспилотников российские военные нейтрализовали в Воронежской области и в Краснодарском крае. В Белгородской области было сбито 11 БПЛА, над Азовским морем – девять. Одну воздушную цель силы ПВО поразили в Брянской области.

Ночью Росавиация вводила дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Краснодара («Пашковский»), а также Тамбова («Донское»). В настоящее время дополнительная мера в Геленджике и Краснодаре отменена.

