За ночь силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников над регионами РФ

Больше всего БПЛА было уничтожено над Черным морем – 16 единиц. Еще по 14 беспилотников российские военные нейтрализовали в Воронежской области и в Краснодарском крае. В Белгородской области было сбито 11 БПЛА, над Азовским морем – девять. Одну воздушную цель силы ПВО поразили в Брянской области.