Политика

Путин заявил о развитии двустороннего партнерства с Египтом

Ведомости

Двустороннее партнерство России и Египта продолжает поступательно развиваться, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Российский лидер принял участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

«Запланированный ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта», – подчеркнул президент РФ.

Путин обратил внимание на динамичный рост товарооборота, объем которого по итогам 2024 г. увеличился немногим более, чем на треть. Он также отметил углубление промышленной кооперации и работу по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны.

19 ноября Путин и лидер Египта Абдельфаттах Сиси в формате онлайн участвуют в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Станцию строит госкорпорация «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2015 г.

«Эль-Дабаа» будет первой АЭС в Африке. Заливка бетона в основание последнего, четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» произошла в конце января 2024 г.

