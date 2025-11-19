Путин заявил о развитии двустороннего партнерства с Египтом
Двустороннее партнерство России и Египта продолжает поступательно развиваться, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа». Российский лидер принял участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.
«Запланированный ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта», – подчеркнул президент РФ.
Путин обратил внимание на динамичный рост товарооборота, объем которого по итогам 2024 г. увеличился немногим более, чем на треть. Он также отметил углубление промышленной кооперации и работу по размещению в районе Суэцкого канала российской индустриальной зоны.
«Эль-Дабаа» будет первой АЭС в Африке. Заливка бетона в основание последнего, четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» произошла в конце января 2024 г.