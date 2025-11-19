Робот станцевал перед Путиным на выставке ИИ
Антропоморфный ИИ-робот выступил перед президентом РФ Владимиром Путиным во время осмотра спецвыставки, организованной в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Робот попросил включить его любимый трек, после чего исполнил танец под композицию «Солнце встало высоко». «Очень красиво, спасибо», – отметил президент, наблюдая за выступлением.
После танца робот пригласил Путина посетить другие объекты выставки, сказав, что будет ждать на своем стенде. «Разрешите идти?» – спросил он перед уходом. «Спасибо большое, разрешаю», – ответил президент с улыбкой, после чего робот развернулся и покинул площадку.
Планируется, что глава государства примет участие в пленарном заседании 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Мероприятие проходит в Москве с 19 по 21 ноября в штаб-квартире «Сбера» на Кутузовском проспекте.