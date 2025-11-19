Робот станцевал перед Путиным на выставке ИИ

После танца робот пригласил Путина посетить другие объекты выставки, сказав, что будет ждать на своем стенде. «Разрешите идти?» – спросил он перед уходом. «Спасибо большое, разрешаю», – ответил президент с улыбкой, после чего робот развернулся и покинул площадку.