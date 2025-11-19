Газета
Политика

Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года

При анализе обращений граждан будет применена нейросеть GigaChat
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года. Об этом он объявил на пленарном заседании конференции «Сбера».

В рамках предстоящей прямой линии вновь применят нейросеть GigaChat, сообщил Путин. «Это языковая модель “Сбера”, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан», – сказал он.

Прямая линия в этом году также будет объединена с большой пресс-конференцией. 17 сентября Путин на совещании с членами кабмина поручил администрации и правительству начать подготовку к очередной прямой линии.

Мероприятие прошлого года состоялось в Гостином Дворе в Москве 19 декабря и продолжалось 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов граждан, в том числе о боевых действиях в Курской области, восстановлении новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии и контактах с президентом США Дональдом Трампом.

