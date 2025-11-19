Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года

Мероприятие прошлого года состоялось в Гостином Дворе в Москве 19 декабря и продолжалось 4,5 часа. За это время президент ответил на 76 вопросов граждан, в том числе о боевых действиях в Курской области, восстановлении новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии и контактах с президентом США Дональдом Трампом.