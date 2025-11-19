Газета
Трамп: США намерены продавать Саудовской Аравии лучшие образцы военной техники

Президент США Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона поставлять Саудовской Аравии передовую американскую военную технику. Об этом он сообщил во время инвестиционного форума США и Саудовской Аравии в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

«Мы собираемся продавать Саудовской Аравии одни из лучших в мире образцов военной техники, включая почти 300 танков американского производства. Вы покупаете их, а также многие другие вещи, в том числе самолеты», — сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что его администрация работает над тем, чтобы это быстро утвердили.

«Формально это уже одобрено, но все равно нужно пройти процедуру», — отметил он.

Трамп также назвал важным шагом предоставление Саудовской Аравии статуса основного союзника США вне НАТО.

«Мы официально предоставили королевству статус основного союзника США вне НАТО. Это важное решение», — подчеркнул он.

18 ноября Трамп объявил во время официального ужина в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом о присвоении королевству статуса главного союзника вне НАТО.

18 ноября Трамп также сообщал, что Саудовская Аравия приобретет истребители F-35, которые давно стремилась получить. По данным Белого дома, стороны также заключили ряд знаковых соглашений, укрепляющих стратегическое партнерство.

