США и Саудовская Аравия подпишут коммерческие сделки на $270 млрд
Президент США Дональд Трамп сообщил, что между США и Саудовской Аравией будут подписаны коммерческие соглашения и контракты на сумму около $270 млрд с участием множества компаний.
«Нам сообщили, что сегодня между десятками компаний подписываются соглашения и контракты на сумму $270 млрд, – и все это происходит прямо сегодня», – сказал Трамп во время инвестиционного форума США – Саудовская Аравия в Центре Кеннеди в Вашингтоне.
18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман сообщил во время встречи с Трампом в Белом доме, что объем саудовских инвестиций в США будет увеличен с $600 млрд до $1 трлн.
«Мы только что сделали фотографию за кулисами с выдающимися бизнес-лидерами и замечательными людьми – моими друзьями из вашей страны. Отличная фотография. И пока мы ее делали, я сказал: «А не могли бы вы сделать $1,5 трлн?» Так что ему [принцу] теперь есть о чем подумать. Не знаю, но что-то мы получим. Думаю, мы что-то получим», – сказал Трамп.
18 ноября Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии в Вашингтоне.
В мае Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд. По словам наследного принца, после этого страны должны были перейти ко второму этапу сотрудничества – общий объем инвестиционных обязательств в рамках этой работы должен достичь $1 трлн.