США и Саудовская Аравия подпишут коммерческие сделки на $270 млрд

«Мы только что сделали фотографию за кулисами с выдающимися бизнес-лидерами и замечательными людьми – моими друзьями из вашей страны. Отличная фотография. И пока мы ее делали, я сказал: «А не могли бы вы сделать $1,5 трлн?» Так что ему [принцу] теперь есть о чем подумать. Не знаю, но что-то мы получим. Думаю, мы что-то получим», – сказал Трамп.