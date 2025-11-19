Путин встретился с премьером Того в Кремле
В Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем совета министров Того Фором Гнассингбе.
Как сообщили в Кремле, стороны затронули в том числе вопросы безопасности, включая борьбу с терроризмом на территории африканского континента.
«Вся Западная Африка в целом страдает от террористической угрозы, и я хотел бы в этой связи поблагодарить вас еще раз за ту поддержку, которую вы оказываете странам Африки», – сказал Гнассингбе.
Он добавил, что также намерен обсудить развитие сотрудничества с Россией в сфере образования.
Путин же отметил, что в настоящее время несколько сот граждан Того обучаются в России. «Это талантливые молодые люди. Уверен, что они внесут в будущем свой заметный вклад в развитие своей родины», – сказал глава российского государства.