Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин встретился с премьером Того в Кремле

Ведомости

В Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем совета министров Того Фором Гнассингбе.

Как сообщили в Кремле, стороны затронули в том числе вопросы безопасности, включая борьбу с терроризмом на территории африканского континента.

«Вся Западная Африка в целом страдает от террористической угрозы, и я хотел бы в этой связи поблагодарить вас еще раз за ту поддержку, которую вы оказываете странам Африки», – сказал Гнассингбе.

Он добавил, что также намерен обсудить развитие сотрудничества с Россией в сфере образования.

Путин же отметил, что в настоящее время несколько сот граждан Того обучаются в России. «Это талантливые молодые люди. Уверен, что они внесут в будущем свой заметный вклад в развитие своей родины», – сказал глава российского государства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь