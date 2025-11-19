Газета
Посольство России в Того откроется в 2026 году

Россия откроет посольство в Того в 2026 г. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем совета министров республики Фором Гнассингбе в Москве.

Путин напомнил, что в 2024 г. страны отметили 65-летие дипломатических отношений, однако полноценных диппредставительств до сих пор не было. «Мы наконец договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах», – сказал он.

Президент подчеркнул, что несмотря на отсутствие посольств, торгово-экономические связи развиваются, а объем двусторонней торговли, хотя и остается скромным, но тенденции наблюдаются хорошие. Он также выделил сотрудничество в сфере образования: в российских вузах обучаются несколько сотен граждан Того, из них более 80 – на бюджетных местах.

Премьер Того также поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с терроризмом и отметил вклад Москвы в укрепление безопасности в регионе альянса государств Сахеля. По его словам, страны Западной Африки сталкиваются с серьезной террористической угрозой, и помощь России очень важна.

