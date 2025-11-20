Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего беспилотников – 18 единиц – было нейтрализовано в небе над Воронежской областью. Еще 16 БПЛА российские военные нейтрализовали в Рязанской области и 14 – в Белгородской. Семь БПЛА было сбито в Тульской, четыре – в Брянской, три – в Липецкой. Две воздушные цели силы ПВО поразили в Тамбовской области и одну – в Крыму.