Politico: в Киеве и Европе были ошеломлены планом США по Украине
Украинские и европейские официальные лица были ошеломлены, когда узнали о новом плане США по урегулированию конфликта. Это было особенно болезненно для них, так как они считали, что президент США Дональд Трамп изменил отношение к российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что 19 ноября американские союзники и украинские чиновники «пытались понять» условия мирного предложения администрации Трампа по Украине. Многие из них опасались, что США могут уступить российским требованиям в спешке прекратить боевые действия. Они заявили, что многие аспекты плана остаются неясными, включая роль НАТО и территориальные уступки России.
Источник издания рассказал, что в конце октября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встречался со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым в Майами.
The Wall Street Journal пишет, что элементы предложения Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам Путина, озвученным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворцев. Предполагается, что план, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».