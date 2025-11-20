Politico: в Киеве и Европе были ошеломлены планом США по Украине

The Wall Street Journal пишет, что элементы предложения Трампа по мирному урегулированию на Украине соответствуют инициативам Путина, озвученным во время августовских встреч со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и на саммите с Трампом на Аляске. Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворцев. Предполагается, что план, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств».