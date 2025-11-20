Путин назвал актуальными нормы и принципы Нюрнбергского трибунала
Преступления нацистов не имеют срока давности, поэтому нормы и принципы Нюрнбергского трибунала остаются актуальными для них, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии для участников международного научно-практического форума «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Текст опубликован на сайте Кремля.
«Такие преступления не имеют срока давности, и однозначная оценка им была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом. Его нормы и принципы и сегодня актуальны: они помогают нам твердо противостоять попыткам исказить исторические факты», – подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин отметил, что эти принципы помогают найти ответы на глобальные вызовы и угрозы современности. Президент выразил уверенность в том, что форум станет конструктивным обсуждением и покажет серьезный вклад, внесенный в изучение наследия Нюрнбергского трибунала.
Нюрнбергский трибунал проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Это был международный суд над рядом нацистских военных преступников, который состоялся в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия).