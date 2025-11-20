Газета
Главная / Политика /

Президент Тайваня поддержал Японию, пообедав суши

Ведомости

Президент Тайваня Лай Цзин-дэ выразил поддержку Японии в споре с Китаем, пообедав суши. Фотографию с трапезы он опубликовал на своих страницах в соцсетях на китайском и японском языках.

«Сегодня на обед – суши и суп мисо», – написал он.

Как уточнил Reuters, на фотографиях Лай запечатлен за поеданием суши из желтохвоста из японской Кагосимы и гребешков с Хоккайдо.

Напряженность в отношениях между Японией и КНР возникла после того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о возможном военном ответе в случае нападения Китая на Тайвань. По оценке Такаити, захват острова Пекином угрожает существованию Японии.

Тайвань расположен в 110 км от японского острова Йонагуни, возле которого проходят важные морские пути для транспортировки энергоресурсов. Там же Япония размещает самую крупную группировку американских вооруженных сил за пределами США.

