Президент Тайваня поддержал Японию, пообедав суши

Напряженность в отношениях между Японией и КНР возникла после того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о возможном военном ответе в случае нападения Китая на Тайвань. По оценке Такаити, захват острова Пекином угрожает существованию Японии.