Президент Тайваня поддержал Японию, пообедав суши
Президент Тайваня Лай Цзин-дэ выразил поддержку Японии в споре с Китаем, пообедав суши. Фотографию с трапезы он опубликовал на своих страницах в соцсетях на китайском и японском языках.
«Сегодня на обед – суши и суп мисо», – написал он.
Как уточнил Reuters, на фотографиях Лай запечатлен за поеданием суши из желтохвоста из японской Кагосимы и гребешков с Хоккайдо.
Напряженность в отношениях между Японией и КНР возникла после того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о возможном военном ответе в случае нападения Китая на Тайвань. По оценке Такаити, захват острова Пекином угрожает существованию Японии.
Тайвань расположен в 110 км от японского острова Йонагуни, возле которого проходят важные морские пути для транспортировки энергоресурсов. Там же Япония размещает самую крупную группировку американских вооруженных сил за пределами США.