Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Монголии на праздничные дни закроют часть погранпереходов с РФ и КНР

Ведомости

Пограничные переходы Монголии с Россией и Китаем временно закроют из-за государственных праздников 21 и 26 ноября. Исключением станут самые крупные КПП для автомобилей и поездов на границах с указанными странами, передает ТАСС со ссылкой на управление пограничной службы Монголии.

Речь идет о Дне рождения Чингисхана и Дне провозглашения независимости Монголии. По данным монгольского ведомства, закрытыми будут пункты «Арц-Суурь» и «Тэс» (в России – территория Тувы), «Ульхан» и «Боршоо» (Забайкальский край), «Цагааннуур» (Алтай) и «Ханх» (Бурятия).

При этом продолжит работать КПП «Алтанбулаг – Кяхта», а также железнодорожный переход «Сухэ-Батор – Наушки». Воздушные гавани страны будут действовать по обычному графику.

На территории Монголии всего находится 27 наземных пограничных пунктов и шесть воздушных. Граница с Россией занимает 3500 км по протяженности, на ней 16 погранпереходов, из которых действуют только 10.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь