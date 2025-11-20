В Монголии на праздничные дни закроют часть погранпереходов с РФ и КНР
Пограничные переходы Монголии с Россией и Китаем временно закроют из-за государственных праздников 21 и 26 ноября. Исключением станут самые крупные КПП для автомобилей и поездов на границах с указанными странами, передает ТАСС со ссылкой на управление пограничной службы Монголии.
Речь идет о Дне рождения Чингисхана и Дне провозглашения независимости Монголии. По данным монгольского ведомства, закрытыми будут пункты «Арц-Суурь» и «Тэс» (в России – территория Тувы), «Ульхан» и «Боршоо» (Забайкальский край), «Цагааннуур» (Алтай) и «Ханх» (Бурятия).
При этом продолжит работать КПП «Алтанбулаг – Кяхта», а также железнодорожный переход «Сухэ-Батор – Наушки». Воздушные гавани страны будут действовать по обычному графику.
На территории Монголии всего находится 27 наземных пограничных пунктов и шесть воздушных. Граница с Россией занимает 3500 км по протяженности, на ней 16 погранпереходов, из которых действуют только 10.