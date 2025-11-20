Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф предположил слив информации о мирном плане по Украине

Ведомости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф писал в соцсети Х, что сведения о готовящемся мирном плане по Украине могли быть намеренно слиты в прессу. Так он прокомментировал публикации в СМИ, но позже удалил свой пост, пишет Le Monde.

Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил для сдерживания Москвы. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации с Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств». Об этом стало известно вечером 19 ноября.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте