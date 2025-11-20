Уиткофф предположил слив информации о мирном плане по Украине

Администрация Трампа разработала мирный план из 28 пунктов, который призывает Украину пойти на крупные территориальные уступки России и отказаться от требований о размещении миротворческих сил для сдерживания Москвы. Предполагается, что план, разработанный госсекретарем Марко Рубио, Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации с Кириллом Дмитриевым, «вероятно, столкнется с решительным противодействием в Киеве и со стороны европейских правительств». Об этом стало известно вечером 19 ноября.