В Кремле ответили на призывы разместить тактическое ядерное оружие в Европе

«Все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность в своих подходах, это очевидно. И некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления, ну, собственно, призывают к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности и по эскалации напряженности», - сказал он, говоря о заявлении главы Airbus Рене Оберманна о необходимости разместить тактическое ядерное оружие в Европе.