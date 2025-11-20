Газета
В Кремле ответили на призывы разместить тактическое ядерное оружие в Европе

В Кремле негативно относятся к эскалации напряженности и провокационным заявлениям со стороны европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

«Все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность в своих подходах, это очевидно. И некоторые, к сожалению, допускают такие провокационные заявления, ну, собственно, призывают к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности и по эскалации напряженности», -  сказал он, говоря о заявлении главы Airbus Рене Оберманна о необходимости разместить тактическое ядерное оружие в Европе.

Песков отметил, что на фоне доминирующих в Европе настроений Россия делает все необходимое для обеспечения своей безопасности и стабильности.

19 ноября Reuters писало, что Оберманн призвал европейские страны приобрести тактическое ядерное оружие в ответ на угрозу, якобы исходящую от российских ракет «Искандер», размещенных в Калининграде.

Он заявил, что Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться об общей поэтапной программе ядерного сдерживания, в том числе на тактическом уровне.

