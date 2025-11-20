Песков переадресовал вопрос о разведывательном корабле РФ в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о российском разведывательном корабле, который якобы использовал лазеры, чтобы помешать пилотам британских ВВС, которые отслеживали его активность вблизи британских вод. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Конечно, здесь комментировать могут только наши военные», – пояснил Песков.
Говоря о том, был ли данный корабль военным, пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что гражданские плавсредства называются «судна».
19 ноября глава минобороны Великобритании Джон Хили обвинил российское исследовательское судно «Янтарь» в противоправных действиях у британских берегов. По его словам, корабль одновременно с картографированием подводных кабелей также якобы направляет лазерные лучи на пилотов королевских ВВС. Его слова передавала The Guardian.