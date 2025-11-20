Газета
Главная / Политика /

Песков переадресовал вопрос о разведывательном корабле РФ в Минобороны

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о российском разведывательном корабле, который якобы использовал лазеры, чтобы помешать пилотам британских ВВС, которые отслеживали его активность вблизи британских вод. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Конечно, здесь комментировать могут только наши военные», – пояснил Песков. 

Говоря о том, был ли данный корабль военным, пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что гражданские плавсредства называются «судна».

19 ноября глава минобороны Великобритании Джон Хили обвинил российское исследовательское судно «Янтарь» в противоправных действиях у британских берегов. По его словам, корабль одновременно с картографированием подводных кабелей также якобы направляет лазерные лучи на пилотов королевских ВВС. Его слова передавала  The Guardian.

