Путин назвал украинское руководство преступной группировкой

В ходе совещания с командованием военных группировок президент Владимир Путин дал резкую оценку политическому руководству Украины. Глава государства охарактеризовал его как «преступную группировку», узурпировавшую власть с целью личного обогащения.

Путин подчеркнул, что с марта 2024 г. «группа лиц» незаконно удерживает власть под предлогом продолжения противостояния с Россией. По его словам, это стало известно из результатов антикоррупционного расследования в самой Украине.

Президент констатировал, что украинские власти не отдают распоряжений о возможности сдачи в плен своим военнослужащим. При этом многие солдаты ВСУ готовы сложить оружие, но не могут этого сделать под угрозой расстрела со стороны своих же подразделений.

Глава государства заявил о необходимости достижения всех целей спецоперации. Он выразил уверенность, что российские Вооруженные силы выполнят поставленные задачи.

