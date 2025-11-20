Газета
В Болгарии арестовали 35 человек за торговлю культурными ценностями

Ведомости

В Болгарии арестовали 35 человек, связанных с преступной сетью, которая торгует культурными ценностями по всей Европе, сообщили в полицейской службе Евросоюза (Европол).

Власти Болгарии при координации с Европолом и Евроюстом провели 131 обыск. В ходе обнаружили 3000 артефактов, в их числе старинное огнестрельное оружие, автомобили, а также более 50 000 евро наличными и инвестиционное золото. Общая стоимость исторических ценностей составила более 100 млн евро.

Преступная сеть действовала около 16 лет на территориях Западной Европы, Балкан, США и других стран. По данным Европола, расследование началось после обысков в 2020 г. В ходе них полиция тогда изъяла около 7000 культурных артефактов.

Изъятые артефакты помещены в Национальный исторический музей Болгарии в Софии в ожидании дальнейшего расследования.

