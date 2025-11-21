Глава МИД ФРГ обсудил с Уиткоффом и Фиданом идеи по Украине

Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Там также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.