Глава МИД ФРГ обсудил с Уиткоффом и Фиданом идеи по Украине
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль по телефону обсудил идеи по украинскому урегулированию со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом. Об этом сообщается на сайте германского МИДа.
«Для обоих наших коллег важна тесная координация с Германией и европейскими партнерами, которым мы отвечаем на всех уровнях», – отметил он.
По словам Вадефуля, в первую очередь, с наступлением зимы, необходимо немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, «чтобы не допустить еще большего числа людей, страдающих от низких температур». Он считает, что «необходимо немедленно начать переговоры о постоянном прекращении огня».
Вечером 20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал, как он утверждает, разработанный США план по урегулированию из 28 пунктов. Среди них – признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Там также говорится о подтверждении суверенитета Украины, гарантиях безопасности от США (но с условиями), закрепление внеблоковости республики и отказ от НАТО в Конституции.