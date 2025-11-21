Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
За ночь до 07:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.
По семь БПЛА были сбиты в Смоленской и Ростовской областях. Шесть беспилотников российские военные уничтожили в Белгородской области, пять – над Черным морем, четыре – в Крыму и по два – в Воронежской области и в Краснодарском крае.
Ранним утром 21 ноября были ограничены полеты в аэропортах Волгограда, Ижевска и Краснодара («Пашковский»). Ночью мера вводилась в воздушных гаванях Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Казани, Самары («Курумоч»), Нижнекамска («Бегишево»). Ее уже отменили в аэропортах Саратова и Самары, Казани и Нижнекамска.