Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

За ночь до 07:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

По семь БПЛА были сбиты в Смоленской и Ростовской областях. Шесть беспилотников российские военные уничтожили в Белгородской области, пять – над Черным морем, четыре – в Крыму и по два – в Воронежской области и в Краснодарском крае.

Ранним утром 21 ноября были ограничены полеты в аэропортах Волгограда, Ижевска и Краснодара («Пашковский»). Ночью мера вводилась в воздушных гаванях Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Казани, Самары («Курумоч»), Нижнекамска («Бегишево»). Ее уже отменили в аэропортах Саратова и Самары, Казани и Нижнекамска.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте