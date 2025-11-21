Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ПВО сбила шесть дронов над тремя регионами РФ за час

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над регионами России с 7:00 до 8:00. Об этом сообщает Минобороны.

Три беспилотника были сбиты в Ростовской области, два – в Краснодарском крае. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали в Астраханской области.

По данным Минобороны, ночью 21 ноября до 07:00 силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника. По семь БПЛА были сбиты в Смоленской и Ростовской областях, шесть – в Белгородской области, пять – над Черным морем, четыре – в Крыму и по два – в Воронежской области и в Краснодарском крае.

Ранним утром 21 ноября были ограничены полеты в аэропортах Волгограда, Ижевска и Краснодара («Пашковский»). Ночью мера вводилась в воздушных гаванях Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Казани, Самары («Курумоч»), Нижнекамска («Бегишево»): эти аэропорты уже работают штатно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь