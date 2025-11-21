ПВО сбила шесть дронов над тремя регионами РФ за час
Дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над регионами России с 7:00 до 8:00. Об этом сообщает Минобороны.
Три беспилотника были сбиты в Ростовской области, два – в Краснодарском крае. Еще один БПЛА российские военные нейтрализовали в Астраханской области.
По данным Минобороны, ночью 21 ноября до 07:00 силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника. По семь БПЛА были сбиты в Смоленской и Ростовской областях, шесть – в Белгородской области, пять – над Черным морем, четыре – в Крыму и по два – в Воронежской области и в Краснодарском крае.
Ранним утром 21 ноября были ограничены полеты в аэропортах Волгограда, Ижевска и Краснодара («Пашковский»). Ночью мера вводилась в воздушных гаванях Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское»), Казани, Самары («Курумоч»), Нижнекамска («Бегишево»): эти аэропорты уже работают штатно.