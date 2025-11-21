ПВО сбила шесть дронов над тремя регионами РФ за час

По данным Минобороны, ночью 21 ноября до 07:00 силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника. По семь БПЛА были сбиты в Смоленской и Ростовской областях, шесть – в Белгородской области, пять – над Черным морем, четыре – в Крыму и по два – в Воронежской области и в Краснодарском крае.