Токаев приостановил участие Казахстана в ДОВСЕ

ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Соглашение устанавливало равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировало места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.