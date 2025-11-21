Газета
Главная / Политика /

Токаев приостановил участие Казахстана в ДОВСЕ

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приостановил участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий указ опубликован в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов республики.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 г.», – указано в документе.

7 ноября 2023 г. Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ. Москва приостановила его действие в 2007 г. В МИДе тогда заявили о неприемлемости сохранения ДОВСЕ из-за прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине и стремления расширить блок.

ДОВСЕ был подписан в 1990 г. и вступил в силу в 1992 г. Соглашение устанавливало равновесие между силами НАТО и распущенной в 1991 г. Организации Варшавского договора (ОВД), а также регламентировало места базирования наступательных вооружений. Сам процесс сокращения вооружений был разделен на три фазы и должен был завершиться в ноябре 1993 г.

