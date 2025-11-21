Путин принял в Кремле главу ФНС Егорова

Он доложил, что в этом году ФНС сократила истребования на 40% – больше 2,5 млн документов. Егоров рассказал, что службе достаточно внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики. Кроме того, в 2025 г. в ФНС завершили автоматизацию взыскания сумм задолженности. Рост взыскания стал 24% – это существенно, так как теперь там очень мало человеческого фактора, объяснил глава службы.