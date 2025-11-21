Газета
Политика

Путин принял в Кремле главу ФНС Егорова

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова в День работника налоговых органов.

Егоров доложил президенту, что российская бюджетная система сохраняет устойчивость за счет ненефтегазовых доходов. Всего по итогам 10 месяцев их количество составило 49 трлн руб. Рост в федеральном бюджете за счет этих доходов составил 5%. При этом 3 трлн дают ненефтегазовые доходы в федеральном бюджете при падении нефтегаза на 2 трлн. Всего нефтегазовые доходы в бюджете составляют 30%. По словам главы ФНС, федеральный бюджет будет выполнен с ростом 8% – 27 трлн руб., что соответствует прогнозам, заложенным в бюджет.

Он также рассказал, что в 2025 г. все изменения прошли хорошо. По предварительным результатам, 25 000 компаний воспользовались амнистией за дробление бизнеса – это более 11 000 групп налогоплательщиков. Они сэкономили примерно 20 млрд руб. налогов.

«Мы максимально пытаемся обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса с минимальными барьерами», – отметил Егоров.

Он доложил, что в этом году ФНС сократила истребования на 40% – больше 2,5 млн документов. Егоров рассказал, что службе достаточно внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики. Кроме того, в 2025 г. в ФНС завершили автоматизацию взыскания сумм задолженности. Рост взыскания стал 24% – это существенно, так как теперь там очень мало человеческого фактора, объяснил глава службы.

Егоров также рассказал, что ФНС глубоко работает с международной кооперацией. В 2025 г. 80% оборота и транзакций идет со странами-партнерами, а с западными странами осталось всего 20% оборота – экономика перестроилась.

