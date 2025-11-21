Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался

Dubai Airshow 2025 открылась в ОАЭ 17 ноября 2025 г. Выставка проходит в Дубае в 19-й раз и продлится до 21 ноября 2025 г. На Dubai Airshow представляют новинки в авиации, космосе и обороне, а также проводят летные демонстрации.