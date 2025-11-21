Газета
Главная / Политика /

Зеленский провел разговор с вице-президентом США Вэнсом о мирном плане

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о предложенном Вашингтоном мирном плане, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Собеседники издания утверждают, что разговор стал самым высоким уровнем контактов между США и Украиной по этому документу.

По данным источников, во время беседы Зеленский заявил администрации президента США Дональда Трампа, что готов к переговорам по плану. Но Белый дом, по их словам, настаивает на подписании соглашения уже к Дню благодарения.

Ранее Зеленский в опубликованном видеообращении заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины.

До этого Зеленский косвенно подтвердил, что Вашингтон дал Киеву неделю на согласование 28-пунктного плана. На встрече с фракцией «Слуга народа» он назвал предстоящий период «трудной» неделей переговоров, писали СМИ. Представленные пункты он назвал «сложными».

