Зеленский провел разговор с вице-президентом США Вэнсом о мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о предложенном Вашингтоном мирном плане, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией. Собеседники издания утверждают, что разговор стал самым высоким уровнем контактов между США и Украиной по этому документу.