Повстанцы убили 89 мирных жителей на востоке ДР Конго

Во время одного из нападений боевики атаковали медицинский центр Католической церкви в Бьямбе. По данным миссии, были убиты не менее 17 человек, включая женщин, пришедших за медицинской помощью при родах. Повстанцы также подожгли палаты, где находились пациенты.