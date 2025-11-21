Повстанцы убили 89 мирных жителей на востоке ДР Конго
Миротворческая миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) сообщила, что боевики группировки «Объединенные демократические силы» (ОДС), связанной с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), убили 89 мирных жителей в результате серии нападений в территории Луберо провинции Северное Киву. Об этом сообщает Reuters.
По данным МООНСДРК, атаки происходили с 13 по 19 ноября в нескольких населенных пунктах региона. Среди погибших – не менее 20 женщин и неизвестное число детей.
Во время одного из нападений боевики атаковали медицинский центр Католической церкви в Бьямбе. По данным миссии, были убиты не менее 17 человек, включая женщин, пришедших за медицинской помощью при родах. Повстанцы также подожгли палаты, где находились пациенты.
Кроме убийств МООНСДРК фиксирует похищения и разграбление медицинских учреждений. В миссии призвали власти Конго провести независимое расследование и установить причастных к нападениям.
Группировка ОДС возникла в Уганде, но с конца 1990-х гг. действует на территории Конго и признана «Исламским государством» как аффилированная структура. Несмотря на совместные операции армий Конго и Уганды, нападения продолжаются.
В регионе также активны повстанцы группировки «М23», которую Киншаса обвиняет в поддержке со стороны Руанды. США и Катар участвуют в посреднических усилиях, направленных на снижение напряженности.