Spectator: коррупционный скандал на Украине может привести к военному перевороту
Разгоревшейся на Украине коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе, может спровоцировать военный переворот. Об этом свидетельствуют высказывания радикально настроенных групп, пишет The Spectator.
В случае ослабления действующей власти, как предполагают авторы, радикалы могут попытаться захватить контроль над страной. Кроме того, издание не исключает возможность начала гражданской войны на Украине.
Как пишет The Spectator, националисты представляют собой наиболее серьезных оппонентов президента Украины Владимира Зеленского. Издание сообщает, что на лидирующие позиции может выйти радикальное военное формирование «Азов»
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал бизнесмен Тимур Миндич, которого называют давним соратником Зеленского. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.