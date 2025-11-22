FT: встреча делегаций США и ЕС по Украине прошла «в тошнотворно напряженном» тоне
Встреча представителей США и европейских стран по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошла в крайне напряженной атмосфере, которую один из высокопоставленных европейских чиновников охарактеризовал как «тошнотворную». Об этом пишет Financial Times.
Переговоры состоялись 21 ноября в резиденции поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве. По данным источника FT, глава американской делегации, министр армии США Дэниел Дрисколл заявил европейским дипломатам, что «оптимистичен» и считает нынешний момент подходящим для мирных усилий. Но он подчеркнул, что Вашингтон не намерен проявлять гибкость.
«Мы не обсуждаем детали мирного плана США», – отметил Дрисколл, добавив, что «Украина находится в очень плохом положении».
По информации FT, американская сторона дала понять, что предложенная Киеву сделка – это лучшее, на что Украина может рассчитывать в текущих условиях. Дрисколл говорил резко, используя ненормативную лексику, подчеркивая, что Украине нужно «закончить это» и что сейчас самый подходящий момент для мира.
Европейские дипломаты были шокированы тоном и давлением со стороны США, пишет газета. По мнению некоторых европейских чиновников, США используют ослабленную позицию президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, чтобы ускорить подписание соглашения.
План США по урегулированию конфликта включает 28 пунктов и предполагает передачу России Крыма, ДНР и ЛНР с их признанием де-факто. Подконтрольные Киеву районы этих территорий предлагается сделать нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонскую и Запорожскую области планируется разделить по линии фронта.
По данным FT, в Вашингтоне рассчитывают, что Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября, после чего документ передадут Москве. Завершить процесс урегулирования предполагается к началу декабря.