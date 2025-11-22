Газета
В Подмосковье завершился форум «Дигория»

Ведомости

Участники форума молодых политологов «Дигория» разработали концепции празднования Дня зарождения российской государственности и Дня флага. Эти наработки были представлены жюри на закрытии форума 21 ноября. В ходе форума сто участников работали по пяти направлениям: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение».

Направления возглавляли замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов, директор департамента просветительской деятельности близкого к Кремлю ЭИСИ Антонина Селезнева и др.

Для политологов были практический и лекционный блоки. На практике участники «сформировали собственное видение текущих вызовов и предложили инициативы по их преодолению», сообщает пресс-служба форума. Лекции же молодым политологам читали на тему традиционных ценностей, общественных тенденций и новых направлений деятельности специалистов социально-гуманитарного профиля.

Кроме того, на форуме наградили лауреатов одноименной премии в номинациях «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».

