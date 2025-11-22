В Подмосковье завершился форум «Дигория»

Для политологов были практический и лекционный блоки. На практике участники «сформировали собственное видение текущих вызовов и предложили инициативы по их преодолению», сообщает пресс-служба форума. Лекции же молодым политологам читали на тему традиционных ценностей, общественных тенденций и новых направлений деятельности специалистов социально-гуманитарного профиля.