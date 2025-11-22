Боевики в Нигерии похитили из католической школы более 300 детей

AP отмечает, что похищение школьников в отдаленной общине Папири штата Нигер произошло через четыре дня после того, как 25 школьников были захвачены при схожих обстоятельствах в городе Мага соседнего штата Кебби. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за похищения.