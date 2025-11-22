Боевики в Нигерии похитили из католической школы более 300 детей

Боевики в Нигерии похитили из католической школы более 300 детейТеррористы таким образом привлекают к себе внимание, пишет AP
Свыше 300 школьников и 12 учителей были похищены боевиками во время нападения на католическую школу Святой Марии в нигерийском штате Нигер. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии.
До этого сообщалось о похищении 215 детей.
AP отмечает, что похищение школьников в отдаленной общине Папири штата Нигер произошло через четыре дня после того, как 25 школьников были захвачены при схожих обстоятельствах в городе Мага соседнего штата Кебби. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за похищения.
В прошлом похищения совершала местная группировка «Боко Харам». В 2014 г. она осуществила массовое похищение 276 школьниц из Чибока, в результате чего привлекла внимание всего мира. Четыре года спустя «Боко Харам» похитила 110 студенток колледжа в штате Йобе на северо-востоке Нигерии.
Президент США Дональд Трамп заявил о «целенаправленных убийствах» христиан в этой стране. AP при этом указывает, что в Нигерии нападения затрагивают как христиан, так и мусульман. В том числе нападение на школу в начале недели произошло в городе Мага с преимущественно мусульманским населением.
Вооруженные группировки рассматривают школы в качестве «стратегических» целей для привлечения большего внимания. Вместе с тем для похищений они могут сотрудничать с бандитами, мотивом которых скорее являются деньги, чем религиозные убеждения. AP пишет, что в последнее время школы стали для них «популярной целью».