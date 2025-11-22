Орешкин заявил об угрозе финансового коллапса странам G7

Саммит «большой двадцатки» проходит в Йоханнесбурге. Ранее президент США Дональд Трамп отменил участие делегации страны в мероприятии, так как в Южной Африке, по его словам, «убивают африканеров». Вашингтон выступил и против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, например, против инициатив по финансированию борьбы с изменением климата. 18 ноября министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола заявил, что «группа двадцати» должна послать четкий сигнал, что мир может двигаться и с США, и без них.