Орешкин заявил об угрозе финансового коллапса странам G7

Ведомости

Растущий госдолг некоторых стран G7 ведет их к финансовому коллапсу, считает заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите G20 в Йоханнесбурге. 

«Растущий госдолг ряда стран "группы семи" толкает их к финансовому коллапсу», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Орешкин также предупредил об угрозе искусственных «финансовых пузырей» для всей мировой экономики и заявил, что она сталкивается с сильной фрагментацией.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Йоханнесбурге. Ранее президент США Дональд Трамп отменил участие делегации страны в мероприятии, так как в Южной Африке, по его словам, «убивают африканеров». Вашингтон выступил и против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, например, против инициатив по финансированию борьбы с изменением климата. 18 ноября министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола заявил, что «группа двадцати» должна послать четкий сигнал, что мир может двигаться и с США, и без них.

На саммит также не приехали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

