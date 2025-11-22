Экс-президента Бразилии Болсонару арестовали
Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару заключили под стражу, пишет Reuters со ссылкой на адвоката.
Причины задержания неизвестны.
Болсонару находился под домашним арестом и обжаловал 27-летний приговор по делу о попытке госпереворота после поражения на выборах 2022 г.
Болсонару, президент страны с 2019 по 2022 г., был признан виновным 11 сентября. Четверо из пяти судей проголосовали за признание его виновным по пяти статьям, включая участие в вооруженной преступной организации, организацию госпереворота, попытку насильственного свержения демократии, а также нанесение ущерба госсобственности и культурным ценностям.
Его приговорили к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. США раскритиковали данное решение.