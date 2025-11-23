Газета
Политика

Келлог: США не хотят повторения истории с минскими соглашениями

Ведомости

США не хотят, чтобы в ходе урегулирования российско-украинского конфликта повторилась ситуация с минскими соглашениями, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

По его словам, Вашингтон готов частично гарантировать соблюдение будущей сделки.

«Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения "Минска-1" или "Минска-2". Часть гарантий ляжет на США», – сказал Келлог в эфире Fox News.

Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 г., они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины.

Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции. Договоренности предусматривали прекращение огня на востоке Украины, обмен пленными по принципу «всех на всех», безопасный доступ для колонн с гуманитарной помощью, проведение конституционной реформы по децентрализации и закреплению «особого статуса» ЛНР и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил после начала российской спецоперации, что не намерен заключать с Москвой соглашения, подобные минским. В Кремле отмечали, что опыт минских соглашений должен стать уроком для России при новых договоренностях по Украине с Западом.

