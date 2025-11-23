Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал предателями демократов, призывавших военных к неподчинению

Ведомости

Президент США Дональд Трамп счел предательством призывы некоторых конгрессменов от Демократической партии к военным не выполнять приказы главы государства. Об этом он написал в Truth Social.

«Предатели, которые призвали военных не подчиняться мои приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас, а не бродить по фейковым новостным сетям в попытке объяснить, что сказанное ими было допустимо», – заявил Трамп.

Эти «демократические предатели» совершили серьезное преступление, подчеркнул он.

20 ноября шесть демократов заявили военным и разведывательным сообществам, что «никто не обязан выполнять приказы, нарушающие закон или Конституцию [США]». Они подчеркивали, что угрозы Конституции США «исходят не только из-за рубежа, но и отсюда, из нашей страны», писал Axios. В число законодателей, которые выступили с призывом к военным, вошли сенаторы Элисса Слоткин и Марк Келли, а также конгрессмены Джейсон Кроу, Мэгги Гудлендер, Крис Делузио и Крисси Хулахан.

