Трамп назвал предателями демократов, призывавших военных к неподчинению

20 ноября шесть демократов заявили военным и разведывательным сообществам, что «никто не обязан выполнять приказы, нарушающие закон или Конституцию [США]». Они подчеркивали, что угрозы Конституции США «исходят не только из-за рубежа, но и отсюда, из нашей страны», писал Axios. В число законодателей, которые выступили с призывом к военным, вошли сенаторы Элисса Слоткин и Марк Келли, а также конгрессмены Джейсон Кроу, Мэгги Гудлендер, Крис Делузио и Крисси Хулахан.