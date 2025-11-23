Газета
Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 90 человек

Во Вьетнаме из-за проливных наводнений и оползней погибли 90 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительство страны.

По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, в результате стихийного бедствия повреждены более 1154 домов, еще около 186 000 домов оказались затопленными. В ряде районов провинций Даклак и Кханьхоа из-за обрушения дорог и мостов сотни домохозяйств оказались изолированы. Власти пытаются восстановить доступ к ним, проводятся ремонтные работы.

В Национальном центре гидрометеорологических прогнозов прогнозируют, что с 25 ноября количество сильных дождей постепенно уменьшится.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, который принимал участие во встрече лидеров G20 в Йоханнесбурге, провел виртуальное совещание с местными властями по всей стране для координации мер реагирования. По предварительным оценкам правительства, общий ущерб от наводнений составляет не менее 9 трлн вьетнамских донгов ($340 млн долларов).

