Во Вьетнаме из-за наводнений погибли 90 человек

По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, в результате стихийного бедствия повреждены более 1154 домов, еще около 186 000 домов оказались затопленными. В ряде районов провинций Даклак и Кханьхоа из-за обрушения дорог и мостов сотни домохозяйств оказались изолированы. Власти пытаются восстановить доступ к ним, проводятся ремонтные работы.