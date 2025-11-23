Лула да Силва ответил на критику Мерца в адрес бразильского города
Высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о Белене после визита в город могло быть связано с тем, что он не познакомился с местной культурой. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на полях саммита G20.
«Возможно, он не выходил прогуляться вечером, не попробовал манисобу, не потанцевал каримбо, так что приехал в Бразилию, но мысленно остался в Берлине. И он не смог познакомиться с Беленом. Я ему это сказал», – уточнил Да Силва (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что сам при визите в Берлин познакомился бы с местной культурой и кулинарией. Президент Бразилии допустил, что в следующий раз при поездке в страну она может понравится Мерцу.
В ноябре Мерц заявил, что во время визита в Бразилию на климатический саммит COP30 он спросил журналистов своего пула, кто из них хочет остаться в Белене, и никто не поднял руку. По словам канцлера, все были рады покинуть город и вернуться обратно в Германию.
По данным CNN Brasil, руководство Бразилии сочло грубыми и высокомерными эти высказывания Мерца. Да Силва, комментируя заявление канцлера ФРГ, указал, что Мерцу стоило пойти в бар, попробовать местную кухню и потанцевать. По его мнению, тогда бы канцлер понял, что Берлин не даст ему и 10% того, что предлагают бразильский штат Пара и Белен.