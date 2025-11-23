Израиль назвал целью атаки в Бейруте начальника штаба «Хезболлы»

США не были проинформированы об израильском ударе по начальнику штаба «Хезболлы», сообщил также телеканалу Channel 12 высокопоставленный американский чиновник. Другой источник заявил, что Вашингтон уже несколько дней знал о планах Израиля усилить свои удары в Ливане, но «не знал заранее ни времени, ни места, ни цели удара».