Израиль назвал целью атаки в Бейруте начальника штаба «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла целенаправленный удар по военному командиру «Хезболлы» Али Табтабаи, сообщил израильский чиновник газете The Jerusalem Post (JP).
Израильские военные ранее сообщили, что некоторое время назад ЦАХАЛ нанес «точный удар по ключевому террористу» «Хезболлы» в Бейруте. Подробности там пообещали опубликовать позднее.
По данным JP, судьба Табтабаи в настоящее время неизвестна. Отмечается, что удар был направлен по тайной квартире высокопоставленного представителя движения в Бейруте.
«Премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху отдал приказ об ударе по рекомендации министра обороны и начальника генштаба Армии обороны Израиля», – подтвердили также в канцелярии Нетаньяху.
Табатабай является фактическим начальником штаба «Хезболлы» и считается вторым по значимости лидером группировки после генерального секретаря Наима Касема, отмечает The Times of Israel.
США не были проинформированы об израильском ударе по начальнику штаба «Хезболлы», сообщил также телеканалу Channel 12 высокопоставленный американский чиновник. Другой источник заявил, что Вашингтон уже несколько дней знал о планах Израиля усилить свои удары в Ливане, но «не знал заранее ни времени, ни места, ни цели удара».