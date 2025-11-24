Силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего сбитых БПЛА – 45 – пришлись на Белгородскую область. Еще девять беспилотников были уничтожены в Краснодарском крае, семь – в Нижегородской области, четыре – в Воронежской. Над акваторией Черного моря российские военные ликвидировали 20 воздушных целей, над акваторией Азовского – восемь.
Ночью 24 ноября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова («Донское»), Пензы, Нижнего Новгорода («Чкалов»). Меры уже отменены, сообщил представитель агентства Артем Кореняко.
За неделю дежурные средства ПВО сбили 570 украинских БПЛА над регионами России, подсчитали «РИА Новости».