Силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами

Больше всего сбитых БПЛА – 45 – пришлись на Белгородскую область. Еще девять беспилотников были уничтожены в Краснодарском крае, семь – в Нижегородской области, четыре – в Воронежской. Над акваторией Черного моря российские военные ликвидировали 20 воздушных целей, над акваторией Азовского – восемь.