Трое террористов были убиты при нападении на штаб-квартиру полиции в Пакистане

Инцидент случился в 8:00 по местному времени (6:00 мск). У ворот штаб-квартиры совершил теракт террорист-смертник. После взрыва были убиты еще двое террористов. Погибли также три сотрудника Федеральной полиции, двое были ранены. Среди доставленных в больницу пострадавших – шесть гражданских лиц. Состояние всех раненых стабильное.