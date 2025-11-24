Газета
Политика

Трое террористов были убиты при нападении на штаб-квартиру полиции в Пакистане

Ведомости

При нападении на штаб-квартиру Федеральной полиции (ФП) в пакистанском Пешаваре были убиты три террориста. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на источники в силах безопасности.

Инцидент случился в 8:00 по местному времени (6:00 мск). У ворот штаб-квартиры совершил теракт террорист-смертник. После взрыва были убиты еще двое террористов. Погибли также три сотрудника Федеральной полиции, двое были ранены. Среди доставленных в больницу пострадавших – шесть гражданских лиц. Состояние всех раненых стабильное.

Силы безопасности оцепили территорию и проводят операцию по зачистке.

