План США из 28 пунктов скорректировали в ходе переговоров в Женеве
Большинство положений американского мирного плана из 28 пунктов удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров США и Украины в Женеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным издания, делегации смогли урегулировать значительную часть спорных норм, включая вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев».
Территориальные уступки и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции стороны решили обсудить на уровне президентов. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может пройти в ближайшее время, но конкретные даты пока неизвестны.
США также предложили учредить демилитаризованную зону в части Донецкой области. Кроме этого, было предложено фактически признать российский контроль над Крымом, Донецкой и Луганской областями и заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.
По информации РБК-Украина, США также обсуждали с Киевом возможное сокращение численности ВСУ, но дали понять, что готовы к компромиссам по этому параметру.
Если финальные формулировки будут согласованы с США и европейскими партнерами, американская сторона намерена перейти к следующему этапу – представлению обновленного плана России.
24 ноября Reuters писал со ссылкой на источники, что президент Зеленский может отправиться в США на этой неделе. Он обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом наиболее чувствительные аспекты плана.
Тогда же The New York Times писала, что 23 ноября украинские и американские официальные лица обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. Рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Газета также пишет, что Трамп установил крайний срок – 27 ноября – на то, чтобы Украина согласилась с мирным планом из 28 пунктов.