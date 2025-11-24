План США из 28 пунктов скорректировали в ходе переговоров в Женеве

Тогда же The New York Times писала, что 23 ноября украинские и американские официальные лица обсудили изменения в плане по урегулированию украинского конфликта из 28 пунктов. Рабочая версия отличается от версии, опубликованной 20 ноября украинским депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Газета также пишет, что Трамп установил крайний срок – 27 ноября – на то, чтобы Украина согласилась с мирным планом из 28 пунктов.