Собянин: силы ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник

Вместе с тем Росавиация временно ограничила работу столичного аэропорта «Домодедово», а также воздушной гавани в Жуковском «Раменское», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Мера в «Домодедово» уже отменена.