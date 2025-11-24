Собянин: силы ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник
Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Об отражении атаки БПЛА мэр столицы сообщил в 12:51 мск. По его словам, на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.
Вместе с тем Росавиация временно ограничила работу столичного аэропорта «Домодедово», а также воздушной гавани в Жуковском «Раменское», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Мера в «Домодедово» уже отменена.
В 11:59 Кореняко сообщал об ограничениях в аэропорту Калуги («Грабцево»).