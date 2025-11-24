Газета
Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Об отражении атаки БПЛА мэр столицы сообщил в 12:51 мск. По его словам, на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

Вместе с тем Росавиация временно ограничила работу столичного аэропорта «Домодедово», а также воздушной гавани в Жуковском «Раменское», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Мера в «Домодедово» уже отменена.

В 11:59 Кореняко сообщал об ограничениях в аэропорту Калуги («Грабцево»).

