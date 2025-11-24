Газета
Semafor: Трамп стремится возродить франшизу боевиков «Час пик»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен возродить «грубоватые» комедии и боевики конца 1980-х – конца 1990-х гг. Глава Белого дома лично надавил на владельца Paramount, чтобы тот возродил франшизу Бретта Ратнера «Час пик» – комедию о напарниках-полицейских с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях, пишет Semafor со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что фильм Ратнера 1998 г. стал настоящим хитом. В 2007 г. на экраны вышла третья часть, и «серия фильмов, казалось, исчерпала себя». Картина неплохо показал себя в прокате, но не удовлетворила голливудских критиков, обращает внимание Semafor.

Франшиза была заморожена на десять лет, а в 2017 г. Warner разорвала отношения с Ратнером, когда его обвинили в сексуальных домогательствах. Warner разрешила другим студиям лицензировать франшизу, но, как пишет издание, участие Ратнера было неприемлемым для нескольких потенциальных покупателей, включая Paramount.

