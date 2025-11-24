Semafor: Трамп стремится возродить франшизу боевиков «Час пик»

Франшиза была заморожена на десять лет, а в 2017 г. Warner разорвала отношения с Ратнером, когда его обвинили в сексуальных домогательствах. Warner разрешила другим студиям лицензировать франшизу, но, как пишет издание, участие Ратнера было неприемлемым для нескольких потенциальных покупателей, включая Paramount.