Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над тремя регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников, два из которых летели в направлении Москвы. Атаки были отражены с 8:00 до 14:00 мск, сообщает Минобороны.

Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Московским регионом (включая два, летевших на столицу). Еще по три воздушных цели были поражены в Брянской и Калужской областях.

В 14:19 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации второго дрона, который направлялся на столицу. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб. О первом сбитом 24 ноября БПЛА Собянин сообщил в 12:51 мск.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и в воздушной гавани Жуковского («Раменское»). Мера уже отменена. Ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропорту Калуги («Грабцево»).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь