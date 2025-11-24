Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над тремя регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников, два из которых летели в направлении Москвы. Атаки были отражены с 8:00 до 14:00 мск, сообщает Минобороны.
Четыре БПЛА были нейтрализованы в небе над Московским регионом (включая два, летевших на столицу). Еще по три воздушных цели были поражены в Брянской и Калужской областях.
В 14:19 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации второго дрона, который направлялся на столицу. На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб. О первом сбитом 24 ноября БПЛА Собянин сообщил в 12:51 мск.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и в воздушной гавани Жуковского («Раменское»). Мера уже отменена. Ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропорту Калуги («Грабцево»).