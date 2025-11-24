Суд удовлетворил иски 12 предприятий Крыма к Украине на 5,3 млрд рублей
Арбитражный суд Крыма вынес 12 положительных решений в пользу юридических лиц по делу о возмещении ущерба от водной и энергетической блокад полуострова. Общая сумма выплат по этим решениям составляет более 5,3 млрд руб., сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
По словам Константинова, в регионе были созданы все условия для подачи компенсационных требований. Теперь физические и юридические лица могут направлять иски по утвержденной типовой форме. Он также отметил, что сбор претензий о возмещении ущерба вызывает интерес среди граждан Крыма.
Константинов подчеркнул, что результаты этой работы будут иметь значение в будущем. По его мнению, после завершения конфликта эти данные могут быть использованы в последующих переговорах.
25 ноября Константинов писал, что верховный суд Республики Крым удовлетворил исковые требования Общественной палаты региона по делу о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергоблокады со стороны Украины. По его словам, с Киева в пользу жителей республики планируется взыскать более 3,448 трлн руб.