Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Суд удовлетворил иски 12 предприятий Крыма к Украине на 5,3 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Крыма вынес 12 положительных решений в пользу юридических лиц по делу о возмещении ущерба от водной и энергетической блокад полуострова. Общая сумма выплат по этим решениям составляет более 5,3 млрд руб., сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

По словам Константинова, в регионе были созданы все условия для подачи компенсационных требований. Теперь физические и юридические лица могут направлять иски по утвержденной типовой форме. Он также отметил, что сбор претензий о возмещении ущерба вызывает интерес среди граждан Крыма.

Константинов подчеркнул, что результаты этой работы будут иметь значение в будущем. По его мнению, после завершения конфликта эти данные могут быть использованы в последующих переговорах.

25 ноября Константинов писал, что верховный суд Республики Крым удовлетворил исковые требования Общественной палаты региона по делу о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергоблокады со стороны Украины. По его словам, с Киева в пользу жителей республики планируется взыскать более 3,448 трлн руб. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте