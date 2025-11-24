Чешская компания перепродавала Украине беспилотники по завышенной в 20 раз цене
Чешская компания Reactive Drone продавала украинской армии китайские беспилотники по цене, завышенной в 10–20 раз, сообщает Radiožurnál со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
Фирма была создана в июне 2022 г. и официально зарегистрирована по адресу в жилом доме на окраине Праги, где она фактически арендует только виртуальный офис. Жильцы дома заявили журналистам, что о компании ранее не слышали.
По данным источников, в 2023 г. Reactive Drone закупила дронов примерно на 36 млн крон, но продала их Украине на сумму 692 млн крон. Основная часть прибыли, около 638 млн крон, была переведена на банковские счета в Китае.
Полиция подозревает руководство компании в уклонении от уплаты налогов. Следствие считает, что фирма использовала фиктивные счета-фактуры, чтобы искусственно уменьшить налоговую базу. В рамках дела были задержаны директор компании и ее бухгалтер. Последняя, как утверждает Radiožurnál, дала признательные показания, она находится под следствием на свободе.
Правоохранители провели обыски и изъяли документацию и электронные носители, а также заблокировали около 384 млн крон на счетах Reactive Drone. Следствие предполагает, что сумма ущерба государству может увеличиться, поскольку схема перепродажи дронов продолжалась и в 2024 г. в еще больших объемах.