CNN узнал об опасениях Европы по переговорам о завершении конфликта на Украине
Европу могут не допустить к переговорам о завершении российско-украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на западного дипломата.
«Пока неясно, будет ли Европа участвовать в переговорах с Украиной и Россией под эгидой США. Западный дипломат сообщил, что существуют опасения, что США “не пустят нас в шатер” и не допустят к переговорам», – говорится в сообщении.
21 ноября США представили проект мирного договора России и Украины из 28 пунктов. Он включает положения о передаче РФ территорий, снятии санкций, гарантиях безопасности для Украины. Европа в ответ предложила альтернативный план, где призвала вести переговоры о территориях от актуальной линии фронта.
Вместе с тем, большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров США и Украины в Женеве, писало «РБК-Украина».
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал безоговорочно поддерживать мирный план США, поскольку это соответствует принципам «человечности и здравого смысла». По его мнению, ЕС планирует сорвать мирное соглашение.