Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CNN узнал об опасениях Европы по переговорам о завершении конфликта на Украине

Ведомости

Европу могут не допустить к переговорам о завершении российско-украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на западного дипломата.

«Пока неясно, будет ли Европа участвовать в переговорах с Украиной и Россией под эгидой США. Западный дипломат сообщил, что существуют опасения, что США “не пустят нас в шатер” и не допустят к переговорам», – говорится в сообщении.

21 ноября США представили проект мирного договора России и Украины из 28 пунктов. Он включает положения о передаче РФ территорий, снятии санкций, гарантиях безопасности для Украины. Европа в ответ предложила альтернативный план, где призвала вести переговоры о территориях от актуальной линии фронта.

Вместе с тем, большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров США и Украины в Женеве, писало «РБК-Украина».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал безоговорочно поддерживать мирный план США, поскольку это соответствует принципам «человечности и здравого смысла». По его мнению, ЕС планирует сорвать мирное соглашение.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте