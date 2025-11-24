Умер ямайский регги-исполнитель и актер Джимми Клифф
Ямайский актер, пионер регги Джимми Клифф умер в возрасте 81 года, сообщило агентство Bloomberg.
Его семья опубликовала сообщение, что он скончался от приступа пневмонии.
«Его поклонникам по всему миру: знайте, что ваша поддержка была для него опорой на протяжении всей карьеры», – написала его супруга Латифа Чемберс.
Клифф стал музыкантом еще в подростковом возрасте. Его популярность выросла во второй половине 1960-х гг. В 1969 г. Клифф записал знаменитую балладу Many Rivers to Cross. Он стал одним из первых регги-исполнителей наряду с Бобом Марли и Тутс Хибберт. Некоторое время Клифф соперничал с Марли за звание самого выдающегося исполнителя жанра.
Карьера Клиффа достигла пика с песней The Harder They Come. Знаменитыми стали также песни You Can Get it If You Really Want и Vietnam. Он был номинирован на семь премий «Грэмми» и дважды выиграл ее за лучший регги-альбом: в 1986 г. за Cliff Hanger и в 2012 г. за Rebirth.