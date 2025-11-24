Умер ямайский регги-исполнитель и актер Джимми Клифф

Клифф стал музыкантом еще в подростковом возрасте. Его популярность выросла во второй половине 1960-х гг. В 1969 г. Клифф записал знаменитую балладу Many Rivers to Cross. Он стал одним из первых регги-исполнителей наряду с Бобом Марли и Тутс Хибберт. Некоторое время Клифф соперничал с Марли за звание самого выдающегося исполнителя жанра.