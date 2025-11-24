Газета
Политика

Картина Перуджино продана в Англии почти за $900 000

Ведомости

Картина Пьетро Перуджино «Мадонна с младенцем», обнаруженная под верстаком в гараже, была продана на аукционе в английском Оксфордшире почти за $897 000 (685 000 фунтов стерлингов). Об этом сообщило The Times.

Торги длились около 15 минут и сопровождались активной конкуренцией между онлайн-участниками, телефонными покупателями и присутствующими в зале.

Полотно, предположительно созданное итальянским художником эпохи Возрождения Пьетро Ваннуччи, известным как Перуджино, десятилетиями пролежало незамеченным: его прежний владелец не подозревал ни об авторстве, ни о ценности картины.

Эксперты отмечают, что Перуджино был одним из ведущих мастеров итальянского Ренессанса и учителем Рафаэля. Новый владелец картины пожелал остаться неизвестным и проводит дополнительное исследование ее происхождения.

