Картина Перуджино продана в Англии почти за $900 000
Картина Пьетро Перуджино «Мадонна с младенцем», обнаруженная под верстаком в гараже, была продана на аукционе в английском Оксфордшире почти за $897 000 (685 000 фунтов стерлингов). Об этом сообщило The Times.
Торги длились около 15 минут и сопровождались активной конкуренцией между онлайн-участниками, телефонными покупателями и присутствующими в зале.
Полотно, предположительно созданное итальянским художником эпохи Возрождения Пьетро Ваннуччи, известным как Перуджино, десятилетиями пролежало незамеченным: его прежний владелец не подозревал ни об авторстве, ни о ценности картины.
Эксперты отмечают, что Перуджино был одним из ведущих мастеров итальянского Ренессанса и учителем Рафаэля. Новый владелец картины пожелал остаться неизвестным и проводит дополнительное исследование ее происхождения.