Офис Зеленского: плана Трампа из 28 пунктов больше не существует

Советник офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что представленный ранее мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов фактически утратил актуальность и был существенно изменен по итогам переговоров в Женеве. Его слова передает интернет-издание «Страна».