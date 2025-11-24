Офис Зеленского: плана Трампа из 28 пунктов больше не существует
Советник офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что представленный ранее мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов фактически утратил актуальность и был существенно изменен по итогам переговоров в Женеве. Его слова передает интернет-издание «Страна».
Часть положений документа была полностью исключена, другие – переработаны, а все замечания Киева получили реакцию со стороны американской делегации.
«Финальные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты», – сообщил Бевз.
При этом американская сторона пока публично не подтверждала заявления Киева о существенной переработке первоначального документа, отмечает издание.