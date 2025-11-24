Повышение налогов в августе сократило поступления в бюджет Румынии

19 ноября парламент Румынии в чрезвычайном порядке также одобрил пакет налоговых изменений, который вступит в силу в 2026 г. ТАСС со ссылкой на profit.ro сообщал, что вводится специальный налог в размере 0,9% от стоимости дорогостоящего жилья и автомобилей. Он будет применяться к недвижимости стоимостью от 500 000 евро и автомобилям от 75 000 евро. Кроме того, ставка налога на операции с криптовалютой вырастет с 10% до 16%. Еще вводится налог на посылки из-за пределов ЕС: отправления стоимостью до 150 евро будут облагаться сбором в 25 леев (около 5 евро).