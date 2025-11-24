Газета
Повышение налогов в августе сократило поступления в бюджет Румынии

Повышение налогов в августе не увеличило доходы бюджета Румынии – поступления от НДС снизились почти на 3%. Об этом сообщил телеканал Antena 3 со ссылкой на данные минфина страны.

По информации канала, в августе государство собрало на 350 млн румынских леев ($79,4 млн) меньше, чем в июле. Снижение связано с тем, что потребители стали «более избирательно» подходить к покупкам на фоне роста цен на конечные товары.

19 ноября парламент Румынии в чрезвычайном порядке также одобрил пакет налоговых изменений, который вступит в силу в 2026 г. ТАСС со ссылкой на profit.ro сообщал, что вводится специальный налог в размере 0,9% от стоимости дорогостоящего жилья и автомобилей. Он будет применяться к недвижимости стоимостью от 500 000 евро и автомобилям от 75 000 евро. Кроме того, ставка налога на операции с криптовалютой вырастет с 10% до 16%. Еще вводится налог на посылки из-за пределов ЕС: отправления стоимостью до 150 евро будут облагаться сбором в 25 леев (около 5 евро).

